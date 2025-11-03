DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AIRBUS/DASSAULT - Der Chef der Airbus-Militärsparte, Michael Schöllhorn, sagte zum Streit um das Projekt von Airbus und Dassault zum gemeinsamen Luftkampfsystem "Future Combat Air System" (FCAS): "Wir sind dem Programm mit den getroffenen, gegenwärtig gültigen Vereinbarungen verpflichtet, ohne Wenn und Aber. Wenn man unseren Partner Dassault richtig versteht, wollen sie vielleicht ein eigenes Flugzeug bauen. Damit würden die geltenden Vereinbarungen hinfällig." FCAS "als Solches" werde allerdings "nicht scheitern, da ein vernetztes Luftkampfsystem militärisch gebraucht" werde. Sollte Frankreich "andere Pläne beim Kampfflugzeug verfolgen", müssten sich die anderen Staaten überlegen, "wie es bei FCAS als Luftkampfsystem" weitergehe. "Europa hat ja noch mehr Länder", so Schöllhorn. "Länder, die sich auch durchaus fragen: Kaufen wir weiter amerikanisch, wie die Polen es gemacht haben, und bauen wir - wie die Schweden - weiter ein System alleine?" Man habe jedoch "eine sicherheitspolitische Situation, in der wir nicht wie geplant Zeit haben bis 2040". Vieles müsse "früher fertig sein, viel früher". (Süddeutsche Zeitung)

SIEMENS - Im Hintergrund laufen bei Siemens offenbar intensive Vorbereitungen für den Wechsel des Aufsichtsratsvorsitzes. Der designierte Chefkontrolleur Mark Schneider hat nach Informationen des Handelsblatts aus Unternehmenskreisen in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt und Standorte besucht. Daher wird in Industriekreisen spekuliert, dass die Übergabe von Aufsichtsratschef Jim Hagemann Snabe möglicherweise früher als geplant stattfinden könnte. Investoren würden einen solchen Schritt bereits im Februar auf der Hauptversammlung begrüßen. (Handelsblatt)

November 03, 2025

