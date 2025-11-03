Die Aktie von Airbus SE notiert aktuell bei 213 EUR und gehört zu den stabilsten Werten im europäischen Luftfahrtsektor. Nach einem beeindruckenden dritten Quartal mit Rekordzahlen und solider Nachfrage steht der Flugzeugbauer vor neuen Herausforderungen: Materialknappheit, geopolitische Risiken und ein drohender Fachkräftemangel belasten die Lieferketten. Dennoch bleibt Airbus der klare Marktführer vor Boeing - und blickt mit einer Mischung aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
