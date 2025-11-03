AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Freiburg, 3. November 2025
AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Weiteres Umsatzwachstum im dritten Quartal 2025
Konsolidiertes Wachstum von 18.2%, getragen von den Bereichen Healthcare und Hospitality. Bereinigtes organisches Wachstum von 2.6%.
AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 899.2 Millionen gegenüber CHF 761.0 Millionen im gleichen Zeitraum 2024, was einem Gesamtwachstum von 18.2% entspricht. Der Nettoumsatz belief sich auf CHF 789.9 Millionen (3Q2024: CHF 668.6 Millionen), ein Anstieg von 18.1%, mit einem bereinigten organischen Wachstum von 1.5%.
Gesundheitswesen: anhaltendes Wachstum und erfolgreiche Integration neuer Einheiten
Viva Health: Attraktive Prämien in allen Kantonen mit integrierten Versorgungsregionen
Hospitality: anhaltend positive Dynamik
Real Estate: starke Leistung angetrieben durch den Verkauf von Apartments in Zermatt
Strategische Optionen in Prüfung
