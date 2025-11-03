The following instruments on XETRA do have their first trading 03.11.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.11.2025Aktien1 IM00BV6P5N30 B HODL PLC2 GB00BV9DPV21 Shawbrook Group PLC3 GB00BP084X98 Winvia Entertainment PLC4 AU0000105330 Coda Minerals Ltd.5 CA2099571093 Constellation Energy Corp. CDR6 AU0000040297 Dreadnought Resources Ltd.7 CA7699091020 Robinhood Markets Inc. CDR8 CA89103M2094 Torchlight Innovations Inc.Anleihen/ETF1 FR0014013VX5 Air Liquide Finance S.A.2 FR0014013VW7 Air Liquide Finance S.A.3 US092914AB66 Blackstone Reg Finance Co. LLC4 US092914AC40 Blackstone Reg Finance Co. LLC5 XS3221864013 EXOR N.V.6 US55354GAS93 MSCI Inc.7 XS3215470280 adidas AG8 FR0014013VY3 Air Liquide Finance S.A.9 FR0014013VS5 Air Liquide Finance S.A.10 US912797SK41 United States of America11 XS3223933261 Energean PLC12 XS3224600232 Iberdrola Finanzas S.A.13 US78017DAQ16 Royal Bank of Canada14 DE000HEL4AU2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HEL0N11 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 US91282CPF22 United States of America17 LU3123443510 Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF