The following instruments on XETRA do have their first trading 03.11.2025
Aktien
1 IM00BV6P5N30 B HODL PLC
2 GB00BV9DPV21 Shawbrook Group PLC
3 GB00BP084X98 Winvia Entertainment PLC
4 AU0000105330 Coda Minerals Ltd.
5 CA2099571093 Constellation Energy Corp. CDR
6 AU0000040297 Dreadnought Resources Ltd.
7 CA7699091020 Robinhood Markets Inc. CDR
8 CA89103M2094 Torchlight Innovations Inc.
Anleihen/ETF
1 FR0014013VX5 Air Liquide Finance S.A.
2 FR0014013VW7 Air Liquide Finance S.A.
3 US092914AB66 Blackstone Reg Finance Co. LLC
4 US092914AC40 Blackstone Reg Finance Co. LLC
5 XS3221864013 EXOR N.V.
6 US55354GAS93 MSCI Inc.
7 XS3215470280 adidas AG
8 FR0014013VY3 Air Liquide Finance S.A.
9 FR0014013VS5 Air Liquide Finance S.A.
10 US912797SK41 United States of America
11 XS3223933261 Energean PLC
12 XS3224600232 Iberdrola Finanzas S.A.
13 US78017DAQ16 Royal Bank of Canada
14 DE000HEL4AU2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL0N11 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 US91282CPF22 United States of America
17 LU3123443510 Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF
