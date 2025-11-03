Der DAX könnte heute einen guten Start in den Monat November hinlegen. Denn rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf Xetra taxierte der Broker IG den DAX mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 24.015 Punkte. Damit würde der Leitindex wieder über die Marke von 24.000 Zählern steigen, die er am Freitag kurzzeitig unterschritten hatte.Börsenexperte Christoph Geyer sprach in einem Marktkommentar von der "besten statistischen Ausgangslage des Jahres". Seiner Einschätzung nach könnte der DAX zum Jahresende ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.