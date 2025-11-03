Der DAX könnte heute einen guten Start in den Monat November hinlegen. Denn rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf Xetra taxierte der Broker IG den DAX mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 24.015 Punkte. Damit würde der Leitindex wieder über die Marke von 24.000 Zählern steigen, die er am Freitag kurzzeitig unterschritten hatte.Börsenexperte Christoph Geyer sprach in einem Marktkommentar von der "besten statistischen Ausgangslage des Jahres". Seiner Einschätzung nach könnte der DAX zum Jahresende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
