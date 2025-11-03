Die Experten der Citigroup blicken optimistischer auf die Aktie von BP. So hob Analyst Alastair Syme sein Kursziel von bisher 475 auf 525 Britische Pence (umgerechnet 5,98 Euro) an. Daraus errechnet sich Aufwärtspotenzial ausgehend vom aktuellen Kursniveau von 20 Prozent. Dementsprechend bestätigte er seine Einschätzung für die Dividendentitel mit "Buy".Den Ausschlag für die Anpassung gab die Neubewertung des brasilianischen Öl- und Gasfelds Bumerangue, dessen potenzieller Wert laut Syme bislang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär