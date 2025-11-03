Die Experten der Citigroup blicken optimistischer auf die Aktie von BP. So hob Analyst Alastair Syme sein Kursziel von bisher 475 auf 525 Britische Pence (umgerechnet 5,98 Euro) an. Daraus errechnet sich Aufwärtspotenzial ausgehend vom aktuellen Kursniveau von 20 Prozent. Dementsprechend bestätigte er seine Einschätzung für die Dividendentitel mit "Buy".Den Ausschlag für die Anpassung gab die Neubewertung des brasilianischen Öl- und Gasfelds Bumerangue, dessen potenzieller Wert laut Syme bislang ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.