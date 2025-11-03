EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
Mutares-Portfoliounternehmen Magirus hat die Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH abgeschlossen
München, 3. November 2025 - Magirus, ein hundertprozentiges Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat die Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH, eines österreichischen Unternehmens, das sich auf die Konstruktion, Entwicklung und Produktion von maßgeschneiderten Fahrzeugen für Offroad-, Polizei-, Militär- und paramilitärische Anwendungen spezialisiert hat und zur Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH gehört, erfolgreich abgeschlossen.
Achleitner ist ein etablierter österreichischer Hersteller mit Sitz in Radfeld, Tirol. Achleitner Fahrzeugbau konzentriert sich auf maßgeschneiderte Fahrzeugkarosserien, Umbauten und fortschrittliche Allradtechnologie für Spezialfahrzeuge und beschäftigt über 120 hochqualifizierte Mitarbeitende. Das Unternehmen ist bekannt für seine hohen Qualitätsstandards, seine starke technische Kompetenz und seine langjährigen Partnerschaften mit OEMs.
Als Add-on-Akquisition für Magirus umfasst das Produktportfolio gepanzerte Fahrzeuge für Sicherheit und Verteidigung sowie Allrad- und Nutzfahrzeuge für schwieriges Gelände. Diese Transaktion wird Cross-Selling-Möglichkeiten nutzen, die internationale Marktdurchdringung beschleunigen sowie die Skalierung und Rentabilität des Segments Infrastructure & Special Industry steigern.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
