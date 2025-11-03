Zürich - Der Franken präsentiert sich zum Wochenstart stabil. Am Morgen werden hierzulande Inflationsdaten sowie Stimmungsdaten der Einkaufsmanager publiziert. Im Vorfeld tritt Euro/Franken-Paar bei 0,9279 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar ist mit 0,8043 kaum verändert seit Freitagabend (0,8047). Derweil hat sich der Euro zum US-Dollar etwas erholt, wie der aktuelle Kurs von 1,1538 nach 1,1523 am Freitagabend zeigt. Nachdem ...

