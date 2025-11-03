Das liest sich gut: Der irische Billigflieger Ryanair blickt optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Konzernchef Michael O'Leary rechnet nun mit 207 Millionen Passagieren bis Ende März 2026 - das sind rund drei Prozent mehr als im Vorjahr und eine Million mehr, als bislang prognostiziert. Möglich wird die Anpassung durch zusätzliche Flugzeuge des US-Herstellers Boeing.In den Vorjahren hatten dessen Lieferprobleme noch Ryanairs Wachstumspläne mehrfach ausgebremst. Eine konkrete Gewinnprognose ...

