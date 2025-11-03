Die Anleger am deutschen Aktienmarkt können nach einer schwachen Woche am Montag auf eine Stabilisierung hoffen. Marktbeobachter verwiesen auf die traditionell gute Bilanz des angelaufenen Börsenmonats November und Hoffnungen auf eine Jahresendrally. Sie warnten aber auch vor Risiken. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.011 Punkte. Damit würde der Leitindex eine viertägige Verlustserie beenden. Ihm winkt zudem die Rückkehr ...

