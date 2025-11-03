Zürich - Der Präsident von swissICT, Thomas Flatt, hat mit Blick auf die Generalversammlung 2026 seinen Rücktritt bekannt gegeben. Claude Honegger, bisheriges Vorstandsmitglied, wird als Nachfolger vorgeschlagen. Seit swissICT vor 25 Jahren aus der Fusion von SVD und WIF hervorgegangen ist, prägte Flatt die Entwicklung des Verbandes, erst als Vorstandsmitglied im Strategieausschuss und seit 2004 als dessen Präsident. Er engagierte sich von Beginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab