MAILAND, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo meldete einen Rekord-Neunmonatsgewinn von 7,6 Milliarden Euro, darunter 2,4 Milliarden Euro im dritten Quartal, was die starke Performance und Widerstandsfähigkeit der Gruppe trotz niedrigerer Zinsen bestätigt. Die Provisionen und Versicherungserträge erreichten beide Allzeithochs und stützten damit die solide Geschäftsentwicklung.

Der Konzern bestätigte, dass er auf Kurs ist, für das Gesamtjahr 2025 einen Nettogewinn von deutlich über 9 Milliarden Euro zu erzielen, wobei die Maßnahmen des Managements im vierten Quartal zur Stärkung der zukünftigen Rentabilität berücksichtigt wurden.

Wichtigste Highlights

Rentabilität: 7,6 Milliarden Euro Nettogewinn; annualisiert ROE bei 20 % und ROTE bei 24 %

7,6 Milliarden Euro Nettogewinn; annualisiert und Erträge: Rekordhoch bei Provisionen (+5 % im Jahresvergleich) und Versicherungserträgen (+5 % im Jahresvergleich)

Rekordhoch bei (+5 % im Jahresvergleich) und (+5 % im Jahresvergleich) Effizienz: niedrigste Kosten-Ertrags-Quote aller Zeiten in den ersten neuen Monaten bei 38,9 %

niedrigste aller Zeiten in den ersten neuen Monaten bei 38,9 % Vermögensqualität: 1,0 % Netto-NPL-Quote ; NPL-Deckungsgrad >51 %

; NPL-Deckungsgrad Solide Kapitalausstattung: ~13,9 % vollständig eingeführte CET1-Quote , Anstieg um ~105 Basispunkte in den ersten neun Monaten

~13,9 % vollständig eingeführte , Anstieg um ~105 Basispunkte in den ersten neun Monaten Aktionärsrenditen: 5,3 Milliarden Euro Dividenden in den ersten neun Monaten; 3,2 Milliarden Euro Zwischendividende im November; 2 Milliarden Euro Aktienrückkauf abgeschlossen; ~7 % Dividendenrendite

5,3 Milliarden Euro Dividenden in den ersten neun Monaten; 3,2 Milliarden Euro im November; 2 Milliarden Euro abgeschlossen; ~7 % Dividendenrendite Soziale Auswirkungen: 900 Millionen Euro zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheiten eingesetzt

900 Millionen Euro zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheiten eingesetzt Das EPS stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9 %.

Diese Ergebnisse bestätigen ein robustes, effizientes und diversifiziertes Geschäftsmodell, das durch den jüngsten EBA-Stresstest - bei dem Intesa Sanpaolo zu den europäischenTop-Performern gehörte - und durch die jüngsten Heraufstufungen der Bonität durch Fitch und Morningstar DBRS weiter bestätigt wurde.

Intesa Sanpaolo investiert weiterhin in Technologie, KI und digitale Kompetenzen als wichtige Triebkräfte für langfristiges Wachstum. Die isytech-Plattform der Gruppe treibt ihre digitale Transformation voran: 5 Milliarden Euro wurden investiert, mehr als 2.300 IT-Spezialisten wurden eingestellt, 117 KI-Anwendungsfälle entwickelt und 64 % der Anwendungen laufen nun auf der Cloud-nativen Architektur.

Vermögensverwaltung und -sicherung trugen 43 % zum Bruttoertrag bei und bestätigten damit die Führungsposition der Gruppe im Bereich Vermögensverwaltung, -sicherung und -beratung mit einem Kundenvermögen von über 1,4 Billionen Euro.

Ausführungen von Carlo Messina, CEO von Intesa Sanpaolo

In seinem Kommentar zu den Neunmonatsergebnissen hob CEO Carlo Messina die starke Performance, die soziale Mission und die zukunftsorientierte Strategie von Intesa Sanpaolo hervor.

Die hervorragenden Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres 2025 bestätigen die Position von Intesa Sanpaolo als eine der führenden Banken Europas in Bezug auf Finanzkraft und Wertschöpfung und sorgen für eine der höchsten Aktionärsrenditen der Branche.

"Wir unterstützen den Aufbau einer integrativeren Gesellschaft und stärken gleichzeitig die wirtschaftliche Basis, die ihr zugrunde liegt.

"Die zunehmende soziale Spaltung stellt eine entscheidende Herausforderung unserer Zeit dar, der wir uns durch ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein privater Akteure und öffentlicher Institutionen stellen müssen.

"Wir werden weiterhin unseren Beitrag zur Unterstützung des Wachstums Italiens leisten, in der Überzeugung, dass ein solides und nachhaltiges Bankensystem ein gemeinsamer Wert ist, der die Stabilität des Systems und seine Fähigkeit, Haushalte und Unternehmen zu unterstützen, stärkt.

"Die Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Strategie und unserer Wachstumsaussichten. Ihr Vertrauen in die Stärke der Bank - zusammen mit den engen Beziehungen, die sie zu unseren Kredit- und Beratungsexperten pflegen - bleibt ein wichtiger Motor für unser Wachstum, das wir durch digitale Tools und kundennahe Dienstleistungen weiter stärken möchten.

"Technologische Innovation ist ein weiterer entscheidender Faktor für unseren Erfolg. Wir haben bereits 5 Milliarden Euro in modernste Technologie investiert und rund 2.350 Spezialisten eingestellt, wodurch sich die Bank zu einem der führenden Unternehmen Europas im Bereich der digitalen Transformation entwickelt hat - mit Projekten, die von der Entwicklung der isybank bis zum Einsatz KI-basierter Lösungen zur Steigerung der Effizienz und Servicequalität reichen.

"Unser gut diversifiziertes Geschäftsmodell, unsere starke Kapitalposition und unsere Fähigkeit, Erträge zu generieren, bilden die Säulen des Erfolgs von Intesa Sanpaolo. Wir sind zuversichtlich, dass das bereits in der Gruppe vorhandene Potenzial unsere Führungsposition in Europa und unsere Fähigkeit, nachhaltigen Wert für alle Stakeholder zu schaffen, weiter stärken wird, während wir uns der Vorstellung unseres neuen Geschäftsplans nähern."

Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com