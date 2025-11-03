Der Hang Seng ist freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Rund ein Prozent ging es für den Index am Montag nach oben, welcher damit eine wichtige Unterstützung zurückerobern konnte. Besonders stark präsentierte sich die Aktie von Xiaomi, nachdem das Unternehmen bei den Oktober-Auslieferungszahlen überzeugt hatte.Nach einer negativen Vorwoche hat der Hang Seng nicht nur die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten, sondern auch die 50-Tage-Linie bei 26.056 Punkten wieder überwunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär