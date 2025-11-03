Das Angebot des Allgäuer Unternehmens richtet sich an alle Besitzer von Photovoltaik-Speichern, die ihre Systeme bis zum Jahresende 2020 installiert haben. Die Höhe der Tauschprämie richtet sich nach der Größe der gekauften "Sonnenbatterie". Die Aktion sieht Sonnen als "gezielte Wachstumsinitiative in einem neuen Marktsegment". Sonnen startet das nach eigenen Angaben erste Speichertausch-Programm Deutschlands. Das Unternehmen bietet allen Haushalten an, die bis zum 31. Dezember 2020 einen Photovoltaik-Speicher installiert haben, ihre Systeme gegen einen neuen Speicher von Sonnen auswechseln zu ...

