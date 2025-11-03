EQS-News: Avalara, Inc.
Jenseits der Automatisierung, jenseits von Chatbots: Willkommen im Zeitalter der vertrauenswürdigen Agentic Tax and Compliance
DURHAM, N.C., 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc., der führende Anbieter von Steuer- und Compliance-Lösungen, hat heute Avi, und ein neues Netzwerk intelligenter KI-Agenten vorgestellt - die weltweit erste KI-gestützte Belegschaft für die Automatisierung von Steuer- und Compliance-Prozessen. Diese vernetzten KI-Agenten arbeiten mit und für Unternehmen zusammen und führen unter menschlicher Aufsicht wichtige Prozesse aus. Durch die Kombination von KI-Präzision und menschlichem Urteilsvermögen geben Avi und sein Netzwerk von KI-Agenten Unternehmen die Sicherheit, Steuer- und Compliance-Aufgaben automatisch ausführen zu lassen und dabei die vollständige Kontrolle und Transparenz zu behalten.
"Mit ihren fortschreitenden Fähigkeiten heben die Avalara-Agenten Intelligenz und Autonomie auf ein neues Niveau, ohne die Kontrolle oder Sicherheit zu beeinträchtigen", sagt Scott McFarlane, CEO und Mitbegründer von Avalara. "Unsere Kunden vertrauen uns seit Jahrzehnten beim Schutz ihrer Daten sowie Compliance-Prozesse. Die neuen KI-Agenten von Avalara arbeiten innerhalb desselben sicheren und überprüfbaren Rahmens."
Menschliche Kontrolle als Grundprinzip
Sicherheit für Unternehmen
Avi und das Netzwerk von KI-Compliance-Agenten im Überblick
Dank der umfassenden internationalen Expertise und der fortschrittlichen KI-Infrastruktur von Avalara lassen sich Avi und sein Netzwerk von KI-Agenten nahtlos skalieren; von einzelnen Aufgaben bis hin zu unternehmensweiten Vorgängen. Avi delegiert, überwacht und koordiniert KI-Agenten und bietet Finanzteams gleichzeitig vollständige Transparenz, Überprüfbarkeit und Kontrolle.
So funktioniert es: Agentische Ausführung, menschliche Kontrolle
Wird Avi beispielsweise gebeten, eine Steuererklärung vorzubereiten, ruft Avi die Daten ab, überprüft sie, wendet lokale Vorschriften an, erstellt die Steuererklärung und legt sie zur Genehmigung vor. Erst wenn das "Go" gegeben ist, wird sie eingereicht.
Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass nichts ohne vorherige Genehmigung eingereicht wird. Sobald aber die Genehmigung erteilt ist, werden alle Schritte hinter den Kulissen - von der Validierung bis zur Einreichung über das Portal - autonom abgewickelt.
Demo: Sehen Sie, wie Avi Ihre Steuererklärung selbstständig einreicht: https://avlr.co/AviA2A
Entwickelt für die Agent Economy: Have Your Agent Call Our AgentTM Avi arbeitet nahtlos mit Menschen und auch mit anderen KI-Systemen zusammen. Jeder KI-Agent eines Drittanbieters, der das Google A2A-Protokoll unterstützt, kann sicher mit den KI-Agenten von Avalara zusammenarbeiten - "Have Your Agent Call Our Agent".
Avi ist überall dort verfügbar, wo Steuerexperten arbeiten, darunter:
Entwickler können ihre Integration auch unmittelbar über die MCP-Server von Avalara vornehmen, die auf developer.avalara.com verfügbar sind.
Partner und Integratoren haben die Möglichkeit, Avi und unsere MCP-Server problemlos in die von ihnen entwickelten agentenbasierten Lösungen zu integrieren, um komplexe Compliance-Probleme zu lösen.
Unterstützt durch ALFA: Das Gehirn hinter sicherer, agentenbasierter Compliance
ALFA stellt sicher, dass jeder Avalara-KI-Agent die Unternehmensstandards für Leistung, Zuverlässigkeit und Datenschutz erfüllt.
Sicherheit für Unternehmen trifft auf agentische Compliance
Verfügbarkeit
Über Avalara
Avalara ist führend im Bereich agentenbasierter Steuer- und Compliance-Lösungen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat das Unternehmen eine der umfangreichsten Ressourcen für Steuerinhalte und -integrationen in der Branche aufgebaut und unterstützt über 43.000 Unternehmen und Behörden in mehr als 75 Ländern. Die speziell entwickelten KI-Agenten des Unternehmens automatisieren End-to-End-Compliance-Prozesse mit höchster Präzision - von Steuerberechnungen und -erklärungen bis hin zur Verwaltung von Freistellungsbescheinigungen und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter Avalara.com.
