Zürich - Im Oktober sind am Flughafen Zürich klar mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im Vorjahresmonat. Der Aufwärtstrend seit Jahresanfang setzt sich damit ungebremst fort. Insgesamt registrierte der Flughafen im Oktober 24'479 Starts und Landungen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies ein Plus von 6,6 Prozent, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Zum Vormonat legte die Zahl der Flugbewegungen um 1,1 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
