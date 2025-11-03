LONDON (dpa-AFX) - Der Ölkonzern BP zieht sich aus der Beteiligung an zwei Midstream-Anlagen in den USA zurück. Die Briten erzielten eine Einigung mit der US-Investmentfirma Sixth Street, die Anteile an dem US-amerikanischen Öl- und Gasgeschäft von BP an Land für 1,5 Milliarden US-Dollar (1,3 Mrd Euro) erwirbt. Rund 1 Milliarde Dollar werden bei Unterzeichnung gezahlt, der Restbetrag wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis Ende des Jahres erwartet, hieß es weiter in der Mitteilung vom Montag.

Die Vermögenswerte umfassen die Pipelines und Anlagen in den Becken Eagle Ford und Permian, im Südwesten der USA. Diese Anlagen verbinden etwa Bohrlöcher mit Pipelinesystemen von Drittanbietern und transportieren das Öl und Gas zu den Kunden.

Nach Abschluss der Transaktion wird BP statt 100 noch 51 Prozent an den Permian-Anlagen halten und die Beteiligung in Eagle Ford sinke von 75 auf 25 Prozent. Betreiber der Anlagen bleiben die Briten./lew/mne//mis