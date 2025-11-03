Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Montag zum Start in den November zaghaft aufwärts. «Da aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands in den USA - der am Donnerstag zum längsten in der Geschichte werden wird - weiterhin keine US-Daten vorliegen, werden die Anleger diese Woche ihren Fokus weiterhin auf die Unternehmensgewinne richten», kommentiert eine Händlerin. Die Berichtssaison nimmt hierzulande ab dem morgigen Dienstag dann wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab