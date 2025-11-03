Berlin - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat positiv überrascht auf den jüngsten Rückgang der Asylzahlen in Deutschland reagiert. "Also wenn mir jemand vor einem halben Jahr erzählt hätte, dass wir binnen Jahresfrist mehr als 50 Prozent der Zahlen senken, dann hätte ich das nicht geglaubt", sagte er den Sendern RTL und ntv.



"Natürlich waren wir schon vor der Bundestagswahl in diesem Trend unterwegs, aber wir sind jetzt signifikant unterwegs", fügte der CDU-Politiker hinzu. "Das heißt mit anderen Worten: Deutschland ist nicht mehr das Magnetland in Europa, wo jeder hin will, sondern andere Länder." Diesen Weg müsse man weitergehen.





