Zürich - Die Stimmung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Industriesektor hat sich im Oktober gegenüber dem Vormonat ganz leicht abgeschwächt. Die Firmen geraten zunehmend unter Druck, wenn sie stark auf Exporte angewiesen sind. US-Zölle und die geopolitische Lage belasten sie besonders. Der Raiffeisen KMU PMI ist im Oktober leicht auf 50,2 von 50,5 Punkten gesunken, liegt damit aber immer noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
