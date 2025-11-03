Am vergangenen Freitag legte Fuchs frische Quartalszahlen vor. Sie sorgten bei der Vorzugsaktie zunächst für ein prozentual zweistelliges Kursplus, welches allerdings im Tagesverlauf abschmolz. Dabei hatten die Zahlen des Schmierstoffherstellers durchaus überzeugt. Denn der Konzern meldete wieder ein kleines Wachstum. Daher sehen wir neue Kurschancen. Im dritten Quartal konnte Fuchs eine Umsatzsteigerung rund einem Prozent auf ca. 2,7 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de