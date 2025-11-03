Die Berichtssaison ist schon weiter fortgeschritten und so wird auch die Commerzbank diese Woche ihre Bücher öffnen und die Quartalszahlen für den Zeitraum von Juli bis September präsentieren. Anleger der Bank blicken dabei auf verschiedene Kennzahlen, die für den Erfolg des Geldhauses wichtig sind.Wenn Commerzbank-CEO Bettina Orlopp an diesem Donnerstag das jüngste Zahlenwerk der Bank vorstellt, hat der Markt bei den Erlösen rund 3,0 Milliarden Euro auf dem Zettel. Im Vorjahresquartal waren es ...

