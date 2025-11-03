Zürich - Die Stimmung bei den Schweizer Industrieunternehmen hat sich im Oktober leicht verbessert. Die protektionistischen Massnahmen machen der exportorientierten Branche aber nach wie vor zu schaffen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie stieg im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 1,9 auf 48,2 Punkte, wie die Grossbank UBS und der Einkauf-Fachverband procure.ch am Montag mitteilten. Der Index signalisiere damit eine weiterhin angespannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
