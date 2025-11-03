Zürich - Die Schweizer Wirtschaft befindet sich bis zu einem gewissen Grad im Blindflug. Die wichtigsten Konjunktur-Frühindikatoren zeigen keine eindeutige Richtung an. Wer Wachstumsprognosen für die Schweizer Wirtschaft machen will, hat derzeit einen schwierigen Job. Die vielen Unsicherheitsfaktoren sind kaum zu kalkulieren - und auch die konjunkturellen Frühindikatoren sind keine Hilfe. Denn diese widersprechen sich. So zog das KOF-Konjunkturbarometer, ...

