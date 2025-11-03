Zürich - In der Schweiz haben sich die Aussichten für die Beschäftigung wieder leicht verbessert. Der entsprechende Indikator der ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF liegt knapp im positiven Bereich, gestützt vom Baugewerbe und vom Dienstleistungssektor. Der Beschäftigungsindikator liegt im vierten Quartal bei 0,7 Punkten, wie das Institut am Montag mitteilte. Im dritten Quartal 2025 lag er noch bei -0,6 (revidiert von +0,3). Der Anstieg um 1,3 Punkte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.