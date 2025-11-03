Zürich - In der Schweiz haben sich die Aussichten für die Beschäftigung wieder leicht verbessert. Der entsprechende Indikator der ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF liegt knapp im positiven Bereich, gestützt vom Baugewerbe und vom Dienstleistungssektor. Der Beschäftigungsindikator liegt im vierten Quartal bei 0,7 Punkten, wie das Institut am Montag mitteilte. Im dritten Quartal 2025 lag er noch bei -0,6 (revidiert von +0,3). Der Anstieg um 1,3 Punkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
