Stratec SE hat eine Gewinnwarnung herausgegeben, nachdem Störungen in der Lieferkette wesentliche Produktlinien betroffen haben, was zu Verzögerungen und einem schwächeren dritten Quartal führte. Laut vorläufigen Zahlen wurden Umsätze von 57 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 4,3 Millionen Euro (7,6% Marge) erzielt. Für das Geschäftsjahr 2025 werden nun stagnierende Umsätze im Vergleich zum Vorjahr erwartet, während die Margen am unteren Ende des bereinigten EBIT-Bereichs von 10-12% liegen sollten. Um dieses Ziel zu erreichen, muss das vierte Quartal etwa 82 Millionen Euro Umsatz und 13 Millionen Euro EBIT liefern. Obwohl die Ausführungsrisiken weiterhin hoch bleiben, bietet die jüngste Kurskorrektur von 30% einen attraktiveren Einstiegspunkt. Wir senken unser Kursziel auf 28,50 Euro von zuvor 32,50 Euro, erhöhen jedoch die Bewertung von HALTEN auf KAUFEN. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/stratec-se heruntergeladen werden.





© 2025 mwb research