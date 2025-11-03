FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,90 Euro belassen. Der Quartalsüberschuss habe die Markterwartungen leicht und seine eigenen etwas deutlicher übertroffen, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Auch die Qualität der Zahlen sei wie erwartet gewesen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET



