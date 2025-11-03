HIVE sprengt alle Rekorde: 23 EH/s Bitcoin-Power & 36.000 KI-GPUs bis 2026!

Anzeige / Werbung

HIVE Digital Technologies hat laut eigenen Angaben einen entscheidenden Fortschritt erzielt: Die globale Bitcoin-Mining-Leistung des Unternehmens liege nun bei über 23 Exahash pro Sekunde (EH/s). Zugleich verfolge das Management eine Neuausrichtung auf Hochleistungsrechenzentren für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI). Diese Entwicklung markiere laut dem Management einen strategischen Wendepunkt im Rahmen des sogenannten "AI Super Cycle".

HIVE Digital Technologies hat laut eigenen Angaben einen entscheidenden Fortschritt erzielt: Die globale Bitcoin-Mining-Leistung des Unternehmens liege nun bei über 23 Exahash pro Sekunde (EH/s). Zugleich verfolge das Management eine Neuausrichtung auf Hochleistungsrechenzentren für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI). Diese Entwicklung markiere laut dem Management einen strategischen Wendepunkt im Rahmen des sogenannten "AI Super Cycle".

Infrastruktur für den AI Super Cycle

Das Unternehmen teilte mit, die Nachfrage nach Rechenleistung für generative KI, maschinelles Lernen und Echtzeit-Datenverarbeitung nehme exponentiell zu. Klassische Rechenzentren könnten diesen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Deshalb wolle HIVE neue HPC-Standorte nach Tier III+ Standards errichten. Diese Zentren sollen eine besonders hohe Ausfallsicherheit und Kühlleistung bieten sowie mehrere zehntausend GPUs (Grafikprozessoren) aufnehmen können.



Am Standort Grand Falls sei nun ein 32,5 Acres großes Areal erworben worden, angrenzend an das bestehende Gelände. Craig Tavares, President und Chief Operating Officer (COO) der Tochtergesellschaft BUZZ HPC, erklärte, dass dort eine Infrastruktur für bis zu 25.000 GPUs entstehen solle. Die Nähe zur Grenze nach Maine und die Nutzung von Wasserkraft aus dem lokalen Netz würden den Standort laut Unternehmensangaben für hyperskalierbare KI-Rechenzentren prädestinieren.

Zwei Geschäftsfelder - ein Ziel

Das Management verwies auf die Fortsetzung der sogenannten "Dual-Engine"-Strategie: Während die Sparte für Bitcoin-Mining laufende Einnahmen generiere, werde gleichzeitig der Bereich KI-Infrastruktur ausgebaut. Nach Angaben von CEO Aydin Kilic seien alle Anlagen zur Erreichung von 25 EH/s bereits in Betrieb genommen worden. Grundlage der Expansion bilde der Zugriff auf Strom aus dem Itaipú-Staudamm, einem der leistungsstärksten Wasserkraftwerke weltweit.



In Schweden werde ein bestehendes Rechenzentrum am Standort Boden auf Tier III+ Standard umgerüstet. Diese Umwandlung erfolge schneller als ein Neubau und könne laut Unternehmensangaben innerhalb von neun bis zwölf Monaten abgeschlossen werden. Vorgesehen sei dort der Einsatz von 2.000 flüssigkeitsgekühlten NVIDIA-GPUs für KI-Workloads innerhalb der Europäischen Union.

Grüne Energie als Schlüsselstrategie

Executive Chairman Frank Holmes stellte heraus, dass HIVE gezielt ungenutzte oder überschüssige Energie für seine Infrastrukturprojekte einsetze. Ziel sei es, die vorhandene Energie effizient in nachhaltige Rechenzentren zu überführen. Diese Strategie erlaube es, bestehende Infrastruktur aus der Bitcoin-Mining-Zeit wirtschaftlich weiterzuverwenden.



Chief Operating Officer Luke Rossy ergänzte, das Rechenzentrum in Valenzuela entwickle sich besser als geplant. Dort seien neue hydrogekühlte ASICs (Application-Specific Integrated Circuits) installiert worden. Diese Technologie führe nicht nur zu höherem Bitcoin-Ertrag, sondern ermögliche auch die Finanzierung weiterer KI-Initiativen aus eigener Kraft.

Nächster Meilenstein in Sicht

Das Unternehmen gab an, derzeit eine Energieeffizienz von 17,7 Joule pro Terahash (J/TH) zu erzielen. Die operative Marge nach Stromkosten liege demnach bei über 50 Prozent - trotz eines Rekordwertes bei der globalen Mining-Schwierigkeit. Bis zum amerikanischen Erntedankfest Ende November wolle HIVE laut Management die Zielmarke von 25 EH/s erreichen. Die angestrebte Flotteneffizienz solle dann bei 17,5 J/TH liegen.



Laut Unternehmensführung sei die gleichzeitige Skalierung von Bitcoin-Mining und KI-Infrastruktur ein zentrales Element der mittelfristigen Strategie. Ziel sei es, HIVE als bevorzugten Partner für Unternehmen zu positionieren, die Zugriff auf grüne und leistungsfähige digitale Infrastruktur benötigen. Das Unternehmen beabsichtige, den Ausbau in Kanada, Paraguay und Schweden weiter voranzutreiben. Auch die geplanten Investitionen in flüssigkeitsgekühlte Systeme und GPU-Cluster im zweistelligen Tausenderbereich sollen laut HIVE künftig weiter forciert werden. Prognostiziert werde ein Ausbau der HPC-Kapazität auf etwa 36.000 GPUs bis Ende 2026.

Datenschutzbestimmungen

Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com1. GegenstandDiese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.3. Urheber-/Nutzungsrechte3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.5. Haftung5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.6. DatenschutzBitte beachten Sie unsere7. Schlussbestimmungen7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747026,BTC~USD,BTC~EUR,BTC~USDT,CA4339211035