Wer einen alten Solarstromspeicher gegen ein neues Gerät des Anbieters Sonnen tauscht, erhält eine Tauschprämie. Die Aktion läuft bis Endes des Jahres und wendet sich an alle Stromspeicherbesitzer:innen mit Altgeräten unabhängig vom Hersteller, die vor 2021 installiert wurden. Die Sonnen GmbH startet eine Solarstromspeicher-Tauschaktion. Es soll sich um die erste Aktion dieser Art in Deutschland handeln. Haushalte, die einen Solarstromspeicher in einem Zeitraum bis zum 31. Dezember 2020 installiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver