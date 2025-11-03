Wer einen alten Solarstromspeicher gegen ein neues Gerät des Anbieters Sonnen tauscht, erhält eine Tauschprämie. Die Aktion läuft bis Endes des Jahres und wendet sich an alle Stromspeicherbesitzer:innen mit Altgeräten unabhängig vom Hersteller, die vor 2021 installiert wurden. Die Sonnen GmbH startet eine Solarstromspeicher-Tauschaktion. Es soll sich um die erste Aktion dieser Art in Deutschland handeln. Haushalte, die einen Solarstromspeicher in einem Zeitraum bis zum 31. Dezember 2020 installiert ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.