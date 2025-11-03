EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pentixapharm Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Pentixapharm Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort: https://www.pentixapharm.com/investors/reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort: https://www.pentixapharm.com/investors/reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pentixapharm Holding AG
|Robert-Rössle-Straße 10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
