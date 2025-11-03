Die Schaeffler-Aktie befindet sich seit April in einem langfristigen Aufwärtstrend. Am Montag verliert sie aktuell leicht und steht bei rund 7 €; damit liegt sie wieder auf dem Niveau von Mai 2023. Droht hier eine Korrektur? Prognose teilweise angehoben Das Unternehmen sieht sich in allen Bereichen einer deutlichen Wachstumsphase. Aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs wurden einige Finanzkennzahlen angehoben. Beim Free Cashflow wird jetzt mit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.