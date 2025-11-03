Der Markt für Adipositas-Medikamente boomt - und die Konkurrenz zwischen den Schwergewichten Novo Nordisk und Eli Lilly prägt das Geschehen. Doch während sich die Giganten duellieren, könnte das viel kleinere Viking Therapeutics zum heimlichen Gewinner werden. Kein Wunder, dass die Aktie langsam wieder ans Laufen kommt. Novo unter Druck Novo Nordisk (NVO) gilt als Pionier auf dem Gebiet der GLP-1-Therapien gegen Fettleibigkeit und Diabetes. Doch ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.