FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 200 (260) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1125 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3250 (3000) PENCE - 'BUY' - CANACCORD RAISES SAGE GROUP TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1100 (1080) PENCE - CITIGROUP CUTS PENNON GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 542 (539) PENCE - CITIGROUP CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2849 (2875) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BP PRICE TARGET TO 525 (475) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2700 (2650) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1327 (1261) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 480 (246) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1770 (1690) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS FRASERS GROUP TO 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 800 (775) PENCE - RBC RAISES DUNELM GROUP TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1300 (1200) PENCE - RBC RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS VODAFONE TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 80 (72) PENCE - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1035 (980) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1765 (1537) PENCE - 'BUY'
