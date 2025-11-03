Jerusalem/Gaza - Israel hat drei weitere Leichen von Geiseln identifiziert, die am Sonntagabend von der radikal-islamischen Hamas übergeben worden waren. Es handele sich um die sterblichen Überreste von verschleppten israelischen Soldaten, teilte die israelische Armee am Montag mit.



Damit befinden sich noch acht tote Geiseln im Gazastreifen. Man arbeite daran, alle verstorbenen Geiseln zur angemessenen Bestattung in ihrem Land zurückzubringen, teilte das Büro von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu mit. Die Hamas sei verpflichtet, ihre gegenüber den Vermittlern eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten und sie im Rahmen der Umsetzung des Waffenruhe-Abkommens auszuhändigen.



Man werde in dieser Frage keine Kompromisse eingehen und keine Mühen scheuen, bis alle Geiseln, bis auf den letzten Mann, zurückgebracht worden seien, hieß es aus Netanjahus Büro weiter.





