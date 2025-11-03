GoodWe hat einen neuen leisen String-Wechselrichter mit 50 kW für Gewerbe und Industrie (C&I) auf den Markt gebracht. Der SDT G3 50 kW wurde speziell für kleine bis mittelgroße C&I-Anwendungen entwickelt und erfüllt die wachsende Marktnachfrage nach leisen, leistungsstarken und einfach zu installierenden Solarlösungen. Die Serie hat sich bereits auf dem chinesischen Markt bewährt und wurde seit ihrer Einführung Ende 2024 über 100.000-mal ausgeliefert. Sie genießt großes Vertrauen in geräuschsensiblen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.