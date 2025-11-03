Nordamerikanische, asiatische und europäische Finanzinstitute stellen Nextwind Fremdkapitalinstrumente in Höhe von 1,8 Milliarden Euro bereit. Dieses Kapital soll in das Repowering von Windparks fließen. Der Windenergie-Repowering-Experte Nextwind hat den Abschluss einer Finanzierung in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden Euro bekannt gegeben. Aufgrund der großen internationalen Nachfrage haben Investoren das ursprünglich auf 1,4 Milliarden Euro ausgelegte Volumen um 400 Millionen Euro überzeichnet. ...

