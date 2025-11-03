Der nachhaltige Befreiungsschlag bei Rheinmetall nach der monatelangen Konsolidierung lässt nach wie vor auf sich warten. Neue Impulse gibt es für den Rüstungskonzern zu Wochenbeginn aber von Analystenseite. Rothschild Redburn hat die Coverage des DAX-Titels mit einer klaren Kaufempfehlung gestartet.Auf 2.300 Euro beziffern die Analysten das Kursziel für Rheinmetall. Entsprechend lautet die Einstufung "Buy". Rund 35 Prozent Potenzial werden der Aktie damit auf dem aktuellen Niveau zugesprochen.Derweil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
