ADX: Italien will raus aus der Gasabhängigkeit - CEO Paul Fink im Interview

Italien braucht dringend eigenes Gas und ADX Energy will liefern. Nach Jahren des Importdrucks setzt Rom wieder auf heimische Förderung, vor allem im Mittelmeer. Im Gespräch erklärt CEO Paul Fink, warum jetzt der ideale Zeitpunkt für den Neustart ist, wie ADX das Offshore-Gasprojekt südlich von Sizilien angeht und welche Rolle das Unternehmen in Europas Energiezukunft spielen könnte.

Nach fast einem Jahrzehnt regulatorischer Verzögerungen hat ADX Energy den entscheidenden Durchbruch geschafft. Das italienische Energieministerium erteilte im August 2025 offiziell die Lizenz für das Offshore-Explorationsgebiet C.R150.AU im sogenannten Sicily Channel. Das Areal umfasst 346 Quadratkilometer südlich von Sizilien, eine Region, die einst von ENI und Shell erkundet, aber nie erschlossen wurde.



"Wir haben nun endlich die volle Genehmigung, um diese Struktur mit modernen Methoden neu zu bewerten", erklärt Paul Fink, Geschäftsführer von ADX Energy. "Das ist für uns ein strategischer Schritt, Italien öffnet sich nach langer Zeit wieder der eigenen Gasförderung."

Gasfelder unter dem Mittelmeer

Das Gebiet grenzt direkt an zwei der produktivsten Gasfelder Italiens, Argo Cassiopea und Lippone Mazara, die vom Energiekonzern ENI betrieben werden. Geologisch gesehen sind die Strukturen ähnlich aufgebaut: sogenannte stacked sands, übereinanderliegende, gasführende Sandschichten, die sich über mehrere hundert Meter erstrecken. Bereits in den 1980er Jahren wurden dort Gasvorkommen nachgewiesen, damals jedoch ohne wirtschaftliche Nutzung, da Pipeline-Infrastruktur fehlte. Heute ist die Lage anders: Der Landanschluss Mazara del Vallo liegt nur rund 50 Kilometer entfernt und ist direkt mit der TRANSMED Pipeline verbunden, einer der wichtigsten Versorgungsadern Europas, über die Gas aus Nordafrika nach Italien und weiter nach Zentraleuropa fließt.



"Die Voraussetzungen sind optimal", sagt Fink. "Wir bohren in flachem Wasser mit moderater Tiefe von etwa 100 Metern, die Bohrziele liegen unter 2000 Metern, technisch ist das vergleichsweise einfach und kosteneffizient." ADX hält 100 Prozent der Lizenzanteile, ein seltener Umstand für ein mittelgroßes Explorationsunternehmen. Die Schätzung für die Ressourcenbasis der fünf priorisierten Bohrziele liegt bei rund 369 Milliarden Kubikfuß Gas (BCF). Diese Menge könnte, je nach Ausbeute, die Energieversorgung von über einer halben Million europäischer Haushalte sichern.