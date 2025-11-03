Scout24 hat im dritten Quartal erneut ein solides Ergebnis geliefert und damit die Verbesserung der Transaktionsdynamik bestätigt. Der Gruppenumsatz und das ordentliche operative EBITDA (oo EBITDA) stiegen im Jahresvergleich um mittlere zweistellige Prozentzahlen, während die Marge mit 62,9% weitgehend stabil blieb (+1,1pp organisch). Sowohl die Professionelle als auch die Private-Segmente verzeichneten ein Wachstum von ca. 15%, unterstützt durch fortlaufende Kundenzuwächse (+6% bzw. +15% im Jahresvergleich) und steigende ARPUs (+10% und +3%). Nach der starken Leistung in den ersten neun Monaten hat das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf den mittleren bis oberen Bereich des Korridors von 14-15% Umsatzwachstum (inkl. ca. 3 Prozentpunkte anorganischem Wachstum) und das obere Ende seiner ooEBITDA-Margenprognose (Steigerung um bis zu 70 Basispunkte im Jahresvergleich) verfeinert. Die anhaltende organische Stärke, ergänzt durch die jüngsten Übernahmen in Spanien, sollte das zweistellige Wachstumstempo aufrechterhalten. Wir bestätigen unser BUY-Rating und unser Kursziel von 129,00 EUR. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/scout24-se heruntergeladen werden.





© 2025 mwb research