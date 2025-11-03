© Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpaAmazon Web Services plant Investitionen von mindestens 5 Milliarden US-Dollar in Südkorea bis 2031, um neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz zu errichten. Partner: SK Hynix. Das teilte das südkoreanische Präsidialamt bereits vergangene Woche mit. Damit will AWS die Ambitionen Seouls unterstützen, sich zu einem führenden KI-Zentrum Asiens zu entwickeln. Bereits Anfang Oktober hatten der Nvidia-Zulieferer SK Hynix und Samsung Electronics eine Absichtserklärung mit OpenAI unterzeichnet, um Halbleiter für das 500 Milliarden Dollar teure Stargate-Rechenzentrumsprojekt des US-amerikanischen Unternehmens für künstliche Intelligenz zu liefern. Die Aktie von SK Hynix befindet sich seit …Den vollständigen Artikel lesen ...
