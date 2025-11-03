Termine der Woche | Buffett hortet weiter, Pfizer verklagt Novo Nordisk & Autowerte atmen auf
|21,385
|21,410
|12:09
|21,385
|21,415
|12:09
Warren Buffett hat sein vorletztes Quartal als Chef von Berkshire Hathaway mit einem satten Plus abgeschlossen. Der Cashberg wächst derweil auf eine neue Rekordhöhe. Der Altmeister des Value Investing...
Der Markt für Adipositas-Medikamente boomt - und die Konkurrenz zwischen den Schwergewichten Novo Nordisk und Eli Lilly prägt das Geschehen. Doch während sich die Giganten duellieren, könnte das viel...
Pfizer zieht gegen Novo Nordisk vor Gericht, um die Metsera-Übernahme zu stoppen. Im Zentrum steht der Kampf um die nächste Generation von Abnehm-Medikamenten.
|© Foto: SOPA Images - Sipa USAPfizer zieht gegen Novo Nordisk vor Gericht, um die Metsera-Übernahme zu stoppen. Im Zentrum steht der Kampf um die nächste Generation von Abnehm-Medikamenten.Pfizer zieht...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
|420,75
|+1,63 %
|NOVO NORDISK A/S
|42,810
|+0,54 %
|PFIZER INC
|21,400
|+0,33 %