Zürich - Die Krypto-Plattform Bitpanda hat ihren Mitgründer und bisherigen Co-CEO Eric Demuth zum Executive Chairman und Präsidenten des Verwaltungsrats der Bitpanda Group ernannt. Neuer alleiniger CEO wird Lukas Enzersdorfer-Konrad, der Demuths bisherige Aufgaben übernimmt, wie das Fintech-Unternehmen am Montag mitteilte. Demuth soll sich künftig auf die langfristige Vision, Strategie und die weltweite Expansion der Gruppe konzentrieren, wie es ...

