Zürich - Der Schweizer Franken hat am Montag nach den neusten Preis- und Stimmungsdaten gegenüber Euro und US-Dollar etwas von dem jüngst hinzugewonnenen Terrain eingebüsst. So ist die Jahresinflation in der Schweiz im Oktober leicht gesunken und bewegt sich nur noch knapp über dem Nullbereich. Gegenüber dem Vormonat September sind die Preise sogar sehr deutlich zurückgekommen. Bei den Stimmungsdaten wiederum ist der Einkaufsmanagerindex (PMI) für ...

