Wie schlägt sich dein Content im Vergleich zur Konkurrenz? Mit der neuen Funktion Competitive Insights kannst du jetzt bis zu zehn Accounts vergleichen, inklusive Follower-Wachstum, Reels-Aktivität und Boosted Posts. Mit dem neuen Feature Competitive Insights erweitert Instagram das Professional Dashboard und macht erstmals sichtbar, welche Strategien bei anderen Creatorn und Brands funktionieren. Wer regelmäßig Reels konsumiert oder postet, dürfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
