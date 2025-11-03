US-Zinssenkung belebt den Biotech-Sektor. BB Biotech glänzt mit starkem Quartal, vier Exits und klarer Outperformance gegenüber dem Nasdaq Biotech Index. Seit der ersten Zinssenkung der US-Notenbank im Jahr 2025 hat sich das Investitionsklima im Biotech-Sektor spürbar aufgehellt. Die geldpolitische Wende stärkt die Risikobereitschaft der Investoren und verbessert die Finanzierungsbedingungen - insbesondere für kapitalintensive Branchen wie Biotech. Mit den Fortschritten in der medizinischen Chemie, bei RNA-basierten Arzneien und neuartigen Biologika, teilweise unterstützt durch maschinelles Lernen und KI-gestützte Forschung, bleiben die Bewertungen attraktiv, und der Sektor ist für eine nachhaltige Erholung gut positioniert. Nach Einschätzung von Christian Koch, Head of BB Biotech bei Bellevue Asset Management, dürften die jüngsten Vereinbarungen der US-Regierung mit großen Pharmaunternehmen zu Medikamentenpreisen und Zöllen die Branche zusätzlich festigen. Er sieht das Gesundheitswesen insgesamt in einer deutlich robusteren Verfassung als in den vergangenen Jahren. Nach einer längeren Phase der Zurückhaltung wurden 2025 bereits vier bedeutende Portfoliounternehmen von BB Biotech übernommen. Auch vor dem Hintergrund attraktiver Bewertungen ist das ein Zeichen dafür, dass die großen Pharmaunternehmen ein wiedererstarktes Interesse zeigen, ihre drohenden Patentklippen durch die Akquisition von Biotech-Kandidaten zu entschärfen. Portfolio deutlich über Benchmark Das verbesserte Branchenumfeld und ein aktives Portfoliomanagement wirkten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...