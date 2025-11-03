Innerhalb von gut drei Monaten nach der Kaufvertragsunterzeichnung konnte die zur Steag Iqony Group gehörende Iqony Fernwärme die Übernahme der Uniper Wärme abschließen. Nun konnten die Vertragspartner alle mit dem Kauf verbundenen Bedingungen erfüllen und die erforderlichen Genehmigungen einholen. Somit konnten sie die Transaktion vollziehen. Künftig firmiert die Uniper Wärme als Iqony Wärme und wird […] Innerhalb von gut drei Monaten nach der Kaufvertragsunterzeichnung konnte die zur Steag Iqony ...

