Zürich - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im Oktober 2025 gegenüber dem Vormonat nochmals zugenommen. Mit einem Plus von 15,2 Prozent gegenüber September setzte die Börsenbetreiberin 99,7 Milliarden Franken um. Der kombinierte Umsatz zusammen mit der zur SIX gehörenden spanischen Börse BME Exchange belief sich auf 149,2 Milliarden Franken. Ein Plus von 15,6 Prozent gegenüber September. Die Zahl der Transaktionen beider ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab