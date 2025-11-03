BioNTech meldet Fortschritte in der Krebsforschung und hebt die Jahresprognose an. Eine Zahlung von 1,5 Milliarden US-Dollar stärkt die Bilanz. CEO Ugur Sahin sieht "transformative Chancen" für Patienten.BioNTech hat im dritten Quartal 2025 trotz eines leichten Verlusts deutliche Fortschritte in seiner Onkologiestrategie erzielt. Das Mainzer Biotech-Unternehmen meldete einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro, einen Nettoverlust von 28,7 Millionen Euro sowie einen Verlust je Aktie von 0,12 Euro. Gleichzeitig konnte BioNTech seine Finanzmittel auf 16,7 Milliarden Euro ausbauen. Besonders die Zahlung von 1,5 Milliarden US-Dollar aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb schlug zu Buche. Für …

