Der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer AG musste in der vergangenen Woche eine erneute Hiobsbotschaft verkraften. Kehrt nun der alte Albtraum in Form von rechtlichen Haftungsrisiken in den USA zurück? Der Oberste Gerichtshof des US-Bundesstaates Washington hat am Donnerstag im Fall "Erickson" ein Urteil verkündet, das mehrere Aspekte der Klagen wegen mutmaßlicher Gesundheitsschäden durch PCB am Sky Valley Education Center (SVEC) betrifft. ...

