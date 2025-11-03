Der Hannoveraner Energieversorger Enercity will gemeinsam mit dem Photovoltaik-Spezialisten Hanovolt das überregionale PV-Endkund:innengeschäft stärken. Nun hat das Unternehmen Anteile von Hanovolt gekauft. Der Energieversorger Enercity beteiligt sich an Hanovolt, einem in Hannover ansässigen Photovoltaik-Installateur. Zudem gehen die beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit dem Ziel ein, gemeinsam im überregionalen norddeutschen Umfeld mit vernetzten Energielösungen im Privatkund:innenmarkt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.